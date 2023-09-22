İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1668
  • EURO
    28,9569
  • ALTIN
    1681.39
  • BIST100
    8002.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus Karadeniz Donanmasının kalbi vuruldu! Kırım sarsıldı
Dünya

Rus Karadeniz Donanmasının kalbi vuruldu! Kırım sarsıldı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Rus Karadeniz Donanmasının kalbi vuruldu! Kırım sarsıldı
ABONE OL

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu'nun yanına parça düştü." ifadelerini kullandı.

Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

  • Sivastopol saldırı Rus Donanma Kırım saldırısı
  • Sivastopol
  • füze saldırısı
  • Rus Karadeniz Donanması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.