Rus Donanması'nda ilginç olay: Eski komutan geminin pervanelerini çaldı

star.com.tr 12 Ocak 2021 Salı 19:46 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 19:51

Rus Donanması'nda hizmet dışı bırakılmış olan Sovremenny sınıfı Bespokoynyy muhripinin iki bronz pervanesinin, aynı gemide görev yapmış eski bir komutan tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Rus Donanma askeri soruşturma departmanında çalışan Sergei Sharshavykh, hırsızlık olayının aynı gemide görev yapan eski bir komutan ve suç ortakları tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu doğruladı.

Söz konusu eski komutanın veya suç ortaklarının isimleri ve ne tür cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri açıklanmadı. Sharshavykh, her biri yaklaşık 13 ton ağırlığındaki iki pervanenin değerinin yaklaşık 39 milyon ruble olduğunu ve çalınan pervanelerin yerine daha ucuz bir metalden yapılmış pervanelerin monte edildiğini aktardı.



, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rusya'ya ait Kaliningrad yerleşim bölgesindeki Yantar Tersanesi'nde gerçekleşti. Kaliningrad, Baltık Filosunun karargahına da ev sahipliği yapmaktadır. star.com.tr

Soygun, Rusya ile kara bağlantısı olmayan