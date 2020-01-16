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Dünya

Rus Duması, Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği Mihail Mişustin’in başbakan adaylığını onayladı.

AA16.01.2020  16:14 - Güncelleme: 16.01.2020  16:15

Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda yapılan oylamaya 424 milletvekili katıldı.

Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı. Milletvekillerinin 41'i ise "çekimser" kaldı.

Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hükümetin istifasını dün sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

Putin, Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önermişti.

- Mihail Mişustin

Moskova’da 1966 yılında doğan Mişustin, Moskova Devlet Teknoloji Üniversitesi STANKİN’den 1989’da mezun oldu. Devlet görevine ilk olarak 1998’de vergi memuru olarak başlayan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

Rus siyaset çevrelerinde teknoktrat bir devlet adamı olarak tanınan Mişustin'in başkanlığı döneminde federal bütçenin vergi tahsilat gelirleri yaklaşık üç katına çıkmıştı.

Yönetiminde dijitalleşme sürecine verdiği önemle de dikkati çeken Mişustin, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Rusya eğer dijital teknoloji ve yapay zeka süreçlerini kaçırırsa, eğer ülkemizin eski düzenin bir parçası olduğunda ısrar edersek, bu yeni dünya düzeni bizi kurbanı yapar." ifadesini kullanmıştı.

Mişustin’in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Rusya Devlet Başkanı Putin gibi "hokey tutkunu" olması. Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapan Mişustin, CSKA hokey kulübünün ve Rusya Hokey Federasyonunun da yönetim kurulunda bulunuyor.

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