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Rus Firkateyni Karadeniz'de düşman hedeflerini seyir füzeleriyle vurdu

Rus Karadeniz Firkateyn Filosu, Karadeniz'de düzenledikleri tatbikatta simüle edilmiş düşman deniz ve hava hedeflerini seyir füzeleriyle vurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Karadeniz Firkateyn Filosu salı günü yaptığı basın toplantısında, savaş eğitim planına uygun olarak, Karadeniz Filosu Firkateyni Admiral Essen’in, Karadeniz’de füze ve topçu atışlarıyla yapılan bir dizi gemi tatbikatı düzenlediğini açıkladı.
 
Denizciler basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Deniz savaşını içeren tatbikatların ilk aşamasında, deniz hedefine karşı topçu atışı düzenledi ve Kalibr füze sistemi tarafından kavramsal bir düşman yüzey gemisini elektronik fırlatmalarla vurmaya yönelik eylemlerin algoritmasını uyguladı. "denildi.
 
Açıklamada, mürettebat tatbikatın ikinci aşamasında, düşman uçağına karşı top atışı yaparak bir saldırıyı engellediği belirtildi.
 
Amiral Essen, M tipi Fırkateyn serisini temsil ediyor. Bu firkateynler, düşman gemilerini ve denizaltılarını imha etmek, devriyeler yapmak ve deniz şeritlerini savunmak için tasarlanmıştır.
 
 Firkateynler, 2 bin 600 kilometreye kadar mesafedeki yüzey, kıyı ve su altı hedeflerini vurabilecek sekiz Kalibr-NK cruise füzesi ile donanmıştır.
 
Bu savaş gemileri aynı zamanda Shtil-1, Palash ve AK-630M hava savunma füzesi ve topçu sistemleri, A-190 100 milimetre üniversal topçu silahları, torpido tüpleri ve RBU-6000 roket fırlatıcıları ile donanmıştır. Firkateynlerin ayrıca kalkış ve iniş pisti bulunmaktadır.

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