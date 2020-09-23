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Dünya

Danimarka donanması duyurdu! Rus savaş gemisi tankerle çarpıştı

Danimarka donanması, İsveç ve Danimarka arasındaki Oresund Boğazı'nda bir Rus fırkateyni ile sivil bir deniz aracının çarpıştığını açıkladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:45
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Danimarka donanması, bir Rus firkateyninin Kopenhag açıklarında Marshall Adaları bandıralı bir konteyner gemisiyle çarpıştığını söyledi.

TRT Haber'in haberine göre, hava raporları, Çarşamba sabahı çarpışma anında bölgede yoğun sis olduğunu ortaya çıkardı.

Çarpışma sırasında kimsenin yara almadığı ve herhangi bir sızıntının raporlanmadığı belirtildi.

Kazaya neyin sebep olduğu bilinmiyor ancak gelen bilgiler bölgenin sis altında oluğu yönünde. Kaza, boğazın Danimarka tarafında meydana geldiği için soruşturmayı Danimarkalı yetkililer yürütüyor.

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