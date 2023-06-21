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Dünya

Rus gazeteci Gusman: Başkan Erdoğan dünya çapında emsalsiz biri

Rus gazeteci ve Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan belgesel hazırladı. Gusman, 'O dünya çapında emsalsiz bir kişilik. Rusya'da da çok seviliyor.' diye konuştu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 07:25 - Güncelleme:
Rus gazeteci Gusman: Başkan Erdoğan dünya çapında emsalsiz biri
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Rusya merkezli Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman "Büyük devlet adamı" dediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan için çok anlamlı bir belgesele imza attı.

BELGESELİN GÖSTERİMİ MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE YAPILDI

Rusçası "Formula Vlasti" Türkçesi "İktidarın Formülü" olan televizyon programında yayınlamak üzere çekilen belgeselde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğu, hayatı, politik geçmişi ve iktidar dönemleri işlendi. Başkan Erdoğan'ın siyasetteki başarısı ve Türkiye'ye hizmetleri tarafsızca çarpıcı bir şekilde anlatıldı. Belgeselin gösterimi ise Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapıldı.

Rus gazeteci Mihail Gusman, TASS ve Rusya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN BÜYÜK DEVLET ADAMI"

Mihail Gusman "Şimdiye dek dünyanın birçok devlet başkanıyla ilgili 400'den fazla program yayınladık. Büyük devlet adamı, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük insan Başkan Erdoğan ile şimdiye kadar 4 kez görüşme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. Bu gerçekten kolay kolay ele geçirilemez bir fırsattı. Başkan Erdoğan ile iki kez başbakanlık döneminde, iki kez ise Cumhurbaşkanlığı görevindeyken görüştük." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kişiliğine övgüler dizen Gusman, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da da çok sevildiğini kaydetti.

"DÜNYA ÇAPINDA EMSALSİZ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"

Başkan Erdoğan'ın dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Gusman, "O çok derin akıl sahibi, yapıcı düşünce tarzına sahip bir strateji uzmanıdır. Onunla görüştüğüm için çok mutluyum ve böyle fırsatların ilerde de olacağını umuyorum. Rusya'da da Erdoğan çok seviliyor ve kendisi Rusya'da en popüler siyasetçiler arasında ilk sırada geliyor." şeklinde konuştu.

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