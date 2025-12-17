İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

Rus gazı için düğmeye basıldı: Tarih verildi, vanayı kapatıyorlar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan doğal gaz ve LNG ithalatını tamamen sonlandırmasını öngören kritik düzenlemeyi kabul etti. Karar, AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Öte yandan açıklamada ithalatın son tarihi de verildi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin Rusya'dan doğal gaz alımını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik hazırlanan yasal düzenleme görüşüldü.

AP milletvekilleri, 2026'dan itibaren boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına kademeli yasak getirilmesini içeren yasayı 500 "evet", 120 "hayır" oyla kabul etti.

AB RESMİ GAZETESİNDE YAYIMLANDI

Buna göre, AB, Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek.

Yasa, bu aşamadan sonra AB Konseyinde onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatı savaş öncesinde yüzde 45 seviyesindeyken son dönemde yüzde 12'ye kadar geriledi.

  • avrupa parlamentosu
  • Rusya
  • Rus gazı

