İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9418
  • ALTIN
    5547.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Rus gazı'' kararı kritik eşiğe getirdi: 1,4 trilyon dolar kaybettiler iddiası
Dünya

''Rus gazı'' kararı kritik eşiğe getirdi: 1,4 trilyon dolar kaybettiler iddiası

Putin'in uluslararası ekonomik işbirliği temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa'nın Rusya'yı izole etme çabasının çöktüğünü söyleyerek, Rus gazından vazgeçmenin Avrupa'ya 1,4 trilyon dolara mal olduğunu belirtti.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
''Rus gazı'' kararı kritik eşiğe getirdi: 1,4 trilyon dolar kaybettiler iddiası
ABONE OL

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, başkent Moskova'da düzenlenen "AI Journey" forumunda konuştu.

Rus pazarının Batılı ülkeler için son derece önemli olduğunu anlatan Dmitriyev, "Kısa vadede Rusya'yı izole etmeye çalıştılar ama işe yaramadı. Bu nedenle gelecek iki veya üç yıl içinde buraya gelmeye ve çeşitli ortaklıklar kurmaya çalışacak çok sayıda Batılı şirket göreceğimize eminim." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı düşmanca yaklaşım sergilediğini vurgulayan Dmitriyev, "Rus doğal gazını bırakarak 1,4 trilyon dolar kaybettiler. Bu da Avrupa'nın sanayisini olumsuz yönde ve güçlü şekilde etkiledi." dedi.

Alman iş dünyası nezdinde yapılan ankete göre, şirketlerin yüzde 41'inin gelecek yıl işten çıkarma yoluna gideceğine işaret eden Dmitriyev, şirketlerin yalnızca yüzde 13'ünün işe alım gerçekleştireceğini söyledi.

Dmitriyev, Rus hükümetinin, Batılı şirketlerin hepsine dönüş izni vermeyeceğini vurgulayarak, "ABD ile ilişkilerimizde olumlu gelişme yaşanırsa, Avrupa'nın tam bir saat içinde koşarak geleceğine ve pazarımıza girmeye çalışacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun faaliyetlerine ilişkin de konuşan Dmitriyev, yapay zekayı kullanarak uydulara yönelik kapsamlı yatırım planı hazırladıklarını söyledi.

LNG ve gaz akışı piyasaların seyrini değiştirecek

Türkiye belirleyici aktör

AB'den Rusya'ya kötü haber! 2027 son tarih

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.