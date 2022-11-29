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Dünya

Rus general Çayko'dan terör örgütü PKK/YPG'ye ''çekilin'' uyarısı!

TSK'nın kara harekatı öncesi terör örgütü PKK/YPG ile Rusya arasındaki görüşme dikkat çekti. Suriye'deki Rus kuvvetleri komutanı Çayko, teröristbaşı Abdi Şahin'e PKK/YPG güdümündeki SDG'nin Suriye'nin 30 km derinliğe çekilmesini ve bölgenin Esed rejimine devredilmesini istediği öğrenildi.

Star Gazetesi29 Kasım 2022 Salı 11:13 - Güncelleme:
Rus general Çayko'dan terör örgütü PKK/YPG'ye ''çekilin'' uyarısı!
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Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı karşısında ağır darbe alan YPG/PKK terör örgütü, Rusya ve ABD'den yardım dilenmeye başladı.

RUS GENERAL ÇAYKO'DAN PKK/YPG'YE ÇEKİLİN UYARISI!

Türkiye'nin hava harekatının kara harekatına dönüşme ihtimalinden korkan terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde Haseke kasabasında Suriye'deki Rus kuvvetleri komutanı Alexander Çayko ile görüştü.

Arap medyasının yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Rus generalin, teröristbaşı Abdi Şahin'e Rusya'nın önerilerini ilettiği bildirildi.

Türkiye'nin kara harekâtı başlatmasının önüne geçilmesi için komutan Çayko'nun teröristbaşına Suriye'nin 30 km derinliğe çekilmesini ve bölgenin Esed rejimine devredilmesini istediği aktarıldı.

KREMLİN: TÜRKİYE'NİN YASAL HAKKI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatına ilişkin daha önceden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı duyuyoruz. Bunun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Star Gazetesi

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