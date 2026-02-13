İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Şubat 2026 Cuma
  Rus güçleri bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

13 Şubat 2026 Cuma 20:07
Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 7-13 Şubat tarihlerinde Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına, mühimmat depolarına, askeri havaalanlarına, insansız hava aracı (İHA) üretim ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Çugunovka ve Gluşovka, Sumi bölgesinde Sidorovka, Zaporijya bölgesinde de Zalizniçnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 114 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 647 tank ve zırhlı araç, 1664 çok namlulu roketatar, 33 bin 257 obüs ve havan topu ile 54 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

