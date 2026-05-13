Rus güçleri Dnipropetrovsk'a saldırdı: 8 ölü 11 yaralı

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, Dnipropetrovsk bölgesindeki bazı ilçelere saldırılar düzenlediğini belirtti.
Gandja, saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını ifade etti.
Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca 139 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Hava savunma kuvvetlerince 111 SİHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, ülkedeki 13 noktaya SİHA isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine yönelik saldırı tehdidinin sürdüğü kaydedildi.