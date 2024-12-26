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Dünya

Rus güçleri duyurdu! Stratejik nokta ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Gigant yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
Rus güçleri duyurdu! Stratejik nokta ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gigant yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA ORDUSUNA AİT 650 UÇAK İMHA EDİLDİ

Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, mühimmat depolarına, insansız hava araçları (İHA) yönetim merkezlerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 595'i aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 19 bin 972 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bini aşkın obüs ve havan topu ile 29 bin 509 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Novıy Trud yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurmuştu.

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