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Dünya

Rus güçleri Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini Ukrayna'dan geri aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ağustos başında girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin geri alındığını bildirdi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Rus güçleri Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini Ukrayna'dan geri aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ve Ukrayna askeri birlikleri arasında Kursk'ta çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırılara devam ederek bölgedeki Novaya Soroçina ve Pokrovskiy yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

21 BİN UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 21 bin 350 askerini, 136 tankını, 66 piyade savaş aracını, 98 zırhlı personel taşıyıcısını ve 891 zırhlı aracını kaybettiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde eylülde 12 yerleşim biriminin geri alındığını açıklamıştı.

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