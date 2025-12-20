Rus güçleri Odesa'ya saldırdı: Çok sayıda can kaybı var

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Son olarak Rus ordusunun Odessa'da bir limana düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.
Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesinde limanı hedef aldı. Otoparkta bulunan kamyonlar alev alırken, bazı araçlar da hasar gördü.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ukrayna'nın tahıl ve diğer ihracatının merkezi olan Odessa, sık sık Rusya tarafından saldırıya uğruyor.