İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8474
  • EURO
    51,7474
  • ALTIN
    7118.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus güçleri Ukrayna'da 8 yerleşim yerinde kontrolü sağladı
Dünya

Rus güçleri Ukrayna'da 8 yerleşim yerinde kontrolü sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA20 Şubat 2026 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Rus güçleri Ukrayna'da 8 yerleşim yerinde kontrolü sağladı
ABONE OL

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 14-20 Şubat'ta Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine, mühimmat depolarına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Pokrovka ve Harkovka, Zaporijya bölgesinde Tsvetkovoye, Kriniçnoye, Zapasnoye, Magdalinovka ve Primorskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Minkovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 116 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 776 tank ve zırhlı araç, 1669 çok namlulu roketatar, 33 bin 381 obüs ve havan topu ile 55 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.