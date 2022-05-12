'Rus güçleri yatılı okula saldırdı' iddiası: Ölü ve yaralılar var

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 78. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:50 Ukrayna'nın Çernigiv kentinde bulunan bir yatılı okula yönelik Rus güçlerince düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı öne sürüldü.

14:48 İsviçre'de yaşayan Ukraynalılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra bu ülkeye sığınan bazı mülteciler, Mariupol ve Azovstal'da ateşkes sağlanması ve sivillerin tahliye edilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi önünde gösteri düzenledi.

13:54 Estonya'nın, askeri bütçesinin üçte birini Ukrayna'ya hibe ettiği bildirildi.

12:49 Dünyaca ünlü İngiliz yapımcı Tracey Seaward, Ukrayna'nın Lviv şehrinde tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

12:45 Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi kesinlikle Rusya'ya tehdittir.

12:42 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'ya yer ayrılmasını istedi.

12:13 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait bugüne kadar 164 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 13 tank ve zırhlı aracı imha ettiğini bildirdi.

11:15 Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Fastiv şehri, savaşın ilk günlerinden beri siviller için geçici yurt haline geldi.

10:49 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin 650 asker, 199 uçak, 161 helikopter ve 1195 tankını kaybettiğini bildirdi.

09:32 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Polonya sınırına yakın Lviv kentinde Ukraynalı gönüllüler tarafından Ukrayna ordusu için askeri kamuflaj ağları hazırlanıyor.

07:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtti.

05:00 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Şimdi, Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi ancak birlik içinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'nın şimdi ve gelecekte kendini savunması için ihtiyaç duyduğu desteği hızlı bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

03:00 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 aydan fazla devam ederken Ukrayna'da benzin sorunu gündeme geldi.

02:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Avrupa'da savaş istemediğini" söyledi.

01:30 Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen 103 Çek vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına onay verdi.

01:00 Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

00:00 Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.