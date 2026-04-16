  • Rus güçlerinden ağır bombardıman: Kiev ve Odessa'da bilanço ağırlaştı
Dünya

Rus güçlerinden ağır bombardıman: Kiev ve Odessa'da bilanço ağırlaştı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa kentleri ile Dnipropetrovsk bölgesine yönelik hava saldırıları sonucu en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 95 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Rus güçlerinden ağır bombardıman: Kiev ve Odessa'da bilanço ağırlaştı
Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın gece boyunca Kiev'e yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mevcut bilgilere göre saldırı sonucu Kiev'de biri 12 yaşındaki çocuk 4 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin yaralandığını kaydeden Kliçko, hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü uyarısında bulundu.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırılarda yerleşim yerleri ve liman altyapısının hasar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, mevcut bilgilere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın ayrıca Dnipropetrovsk bölgesine yönelik hava saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 34 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 44 FÜZE VE 659 İHA İLE SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın gece farklı tip füzeler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus ordusunun 44 seyir ve balistik füzeyle saldırılar düzenlediği, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 659 SİHA'nın fırlatıldığı kaydedildi.

Hava savunma kuvvetlerince 32 füze ve 636 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisi verilen açıklamada, diğer füze ve İHA'ların ülke genelindeki 26 noktaya isabet ettiği bildirildi.

