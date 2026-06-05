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Dünya

Rus güçlerinden Ukrayna'ya füze ve İHA'lı saldırı: 5 ölü 11 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA5 Haziran 2026 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Rus güçlerinden Ukrayna'ya füze ve İHA'lı saldırı: 5 ölü 11 yaralı
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Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya iki X-59/69 tipi füze ve 216 SİHA ile saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, 198 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rus hava saldırıları sonucu ülkenin Kiev, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

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