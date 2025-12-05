GUR'un Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım Yarımadası'nda Rus ordusuna ait bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Saldırıların GUR'a bağlı "Pırmarı" (Hayaletler) özel birlik tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İki hafta içerisinde Kırım'da 8 düşman hedefi imha edildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusuna ait bir Su-24 tipi savaş uçağı, çeşitli radar ve radar sistemleri, "Orion" tipi bir İHA, yük treni ile bir askeri araca yönelik saldırılar düzenlendiği bildirildi. Ayrıca Pırmarı adlı birliğin bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

GUR, saldırılara ait olduğu öne sürülen bir görüntüyü de paylaştı.