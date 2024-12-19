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Dünya

Rus güçlerine kapılar kapanıyor! Libya: Suriye'den gelecek kuvvetleri istemiyoruz

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriye'den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Rus güçlerine kapılar kapanıyor! Libya: Suriye'den gelecek kuvvetleri istemiyoruz
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Başbakan Dibeybe, AA ve TRT'nin de atölye çalışmalarıyla tecrübe paylaşımı yaptığı Trablus Medya Günleri forumundaki diyalog oturumunda konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Dibeybe, bazı uluslararası medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan, Baas rejiminin devrildiği günlerde Suriye'den Libya'nın doğusuna Rus kuvvetlerinin geldiği yönündeki haberler hakkında sorulan soruya verdiği cevapta, "Suriye'den herhangi bir Rus kuvvetinin ülkesine gelmesi gibi bir durumun kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"RAZI OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Hiçbir Libya vatandaşının bir yabancı gücün ülkesine gelip hegemonya kurmasını kabul etmeyeceğini aktaran Dibeybe, şunları kaydetti:

"Tabi bizim bazı devletlerle eğitim, tatbikat ve silahlanma gibi konularda anlaşmalarımız var. Bunların dışında herhangi bir taraf izinsiz Libya'ya gelirse kabul edemeyiz, onunla savaşırız. Libya'nın uluslararası bir savaş meydanı olmasına razı olmamız mümkün değildir."

Wall Street Journal'ın haberinde, "ABD ve Libyalı bazı yetkililerin, Rusya'nın Suriye'de Baas rejiminin düştüğü sırada bu ülkedeki üslerinden gelişmiş askeri teçhizatlarını çekip Libya'ya naklettiğini belirttiği" ifade edilmişti.

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