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Dünya

Rus güçlerinin cephede ilerleyişi sürüyor: İki yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipro ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
Rus güçlerinin cephede ilerleyişi sürüyor: İki yerleşim birimi daha ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Dnepropetrovsk (Dnipro) bölgesinde Maliyevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Zeleniy Gay yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 257 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 19-25 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"UKRAYNA'NIN ASKERİ SAVUNMA ALANINDAKİ İŞLETMELERİNİ VURDUK"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma alanındaki işletmeleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma alanında füzeli silahların parçaları, mühimmat ve patlayıcı madde üreten işletmelere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Temmuz'da Ukrayna'nın askeri savunma ve enerji alanlarındaki tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurduklarını açıklamıştı.

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