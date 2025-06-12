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Dünya

Rus güçlerinin Donetsk'teki ilerleyişi sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Petevskogo ve Alekseyevka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Rus güçlerinin Donetsk'teki ilerleyişi sürüyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilerek, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petevskogo ve Alekseyevka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna'daki mühimmat depoları, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri, İHA ve insansız deniz aracı depolama yerleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 260 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 62'sinin cephe dışında düşürüldüğü aktarıldı.

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