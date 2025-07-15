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Dünya

Rus güçlerinin Donetsk'teki ilerleyişi sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 13:52 - Güncelleme:
Rus güçlerinin Donetsk'teki ilerleyişi sürüyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovka ve Voskresenka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 103 insansız hava aracının yok edildiği, bunlardan 55'inin Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

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