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Dünya

Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor: 3 yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor: 3 yerleşim birimi daha ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Stroyevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Gnatovka ve Şevçenko Pervoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 137 bölgede, Ukrayna'da insansız hava aracı (İHA) üretim atölyesi, ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin bulunduğu yer ve mühimmat depolarına saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 123 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 47'sinin cephe dışında düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Sumi bölgesindeki Konstantinovka ve Donetsk bölgesindeki Zelenoye Pole yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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