Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor: 5 yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 14-20 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyururken, Kiev'i sivil unsurlara yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 15:29
Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattındaki çatışmalar şiddetini artırırken, Moskova son bir haftalık operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi ve Donetsk bölgelerinde önemli kazanımlar elde ettiklerini ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 14-20 Mart'ta Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

ENERJİ TESİSLERİ VE İHA MERKEZLERİ VURULDU

Açıklamada, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, yakıt ve enerji tesislerine, ulaşım ve havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Sopıç, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandrovka, Kaleniki, Fedorovka Vtoraya ve Pavlovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

  • Rusya-Ukrayna savaşı
  • Donetsk
  • Sumi
  • Rusya Savunma Bakanlığı

