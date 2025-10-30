İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Rus güçlerinin Ukrayna'daki ilerleyişi sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Zaporijya bölgelerindeki 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Batı askeri birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sadovoye yerleşim birimini kurtardı. Doğu askeri grubu birlikleri ise saldırıları sonucunda Zaporijya bölgesinde Krasnogorskoye yerleşim birimini kurtardı."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

