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Dünya

Rus hackerlardan haber sitelerine siber saldırı

Polonya'nın en çok satan gazeteleri, haftalık dergileri ve haber sitelerinin Rus hackerlar tarafından siber saldırıya uğradığı açıklandı.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Rus hackerlardan haber sitelerine siber saldırı
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Polonya medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin en çok satan ikinci, üçüncü ve dördüncü gazeteleri olan Super Express, Gazeta Wyborcza ve Rzeczospolita'nın yanı sıra en çok satan haftalık haber dergisi Polityka ve haber siteleri wPolityce ve Niezalezna siber saldırıya uğradı.

wPolityce tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "İnternet sitemize yönelik bir DDoS hack saldırısı devam ediyor. Polonya Dijital İşler Bakanlığından edinilen bilgiye göre saldırının arkasında Rus hacker grupları var." ifadeleri kullanıldı.

Gazeta Wyborcza'nın açıklamasında ise, internet sitesinin bugün normalden çok daha yavaş çalıştığı belirtilerek "Bu sorunlar için özür dileriz. Dijital İşler Bakanlığı internet sitemize bir DDoS saldırısı yapıldığını doğruladı." ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan medya kuruluşları farklı siyasi görüşleri temsil ediyor. wPolityce ve Niezalezna, iktidar partisini desteklerken Gazeta Wyborcza hükümeti şiddetle eleştiriyor.

Polonya resmi haber ajansı PAP da konuya ilişkin teknik araştırmalar yapılacağını duyuran bir haber yayımladı.

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