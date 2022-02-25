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Dünya

Rus hava sahası İngiliz uçaklarına kapatıldı

Rusya Federal Havacılık Ajansı, İngiltere'nin yaptırımlarına misilleme olarak kendilerinin de Rus hava sahasını İngiliz uçaklarına kapattıklarını açıkladı.

IHA25 Şubat 2022 Cuma 12:40 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 12:40
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İngiltere, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar ilan ederek Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı. İngiltere'nin bu kararının ardından Rusya'dan da ilk hamle geldi. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "25 Şubat 2022 Moskova saatiyle 11.00'den itibaren İngiltere'yle bağlantılı kişilere ait olan, bu tür kişiler tarafından kiralanan veya işletilen ya da İngiltere'de kayıtlı bulunan uçakların, Rus hava sahasından transit uçuşlar yapması da dahil Rusya topraklarındaki noktalara uçuş gerçekleştirmesine kısıtlama getirildi" denildi.

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