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Dünya

Rus hava saldırısı can aldı: Cezaevinde 16 ölü, 35 yaralı...

Ukrayna, Rus ordusunun Zaporijya bölgesinde bulunan bir ceza infaz kurumuna hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 09:28 - Güncelleme:
Rus hava saldırısı can aldı: Cezaevinde 16 ölü, 35 yaralı...
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Ukrayna, Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna düzenlediği hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde bölgeye FAB tipi bombalarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rusların bölgeye 8 kez saldırı düzenlediğini aktaran Fedorov, saldırıda bir ceza infaz kurumunun da hedef alındığını aktardı.

Fedorov, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca bir ıslahevi de vuruldu. 16 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi yardım sağlanıyor. Kurum binası yıkıldı."

- Dnipropetrovsk bölgesine yapılan saldırıda 2 kişi öldü

Öte yandan, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da aynı hesaptan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece Kamyanske şehrine FAB tipi bombalarla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Lisak, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını, bir hastane binasının da hasar gördüğünü kaydetti.

  • Ukrayna Rus ordusu
  • hava saldırısı
  • ceza infaz kurumu

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