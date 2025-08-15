İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8988
  • EURO
    47,8233
  • ALTIN
    4396.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rus heyeti Alaska'ya ulaştı

Rus heyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya geleceği Alaska'ya ulaştı.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 13:13 - Güncelleme:
Rus heyeti Alaska'ya ulaştı
ABONE OL

Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.

Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

- PUTİN, TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ MAGADAN'DA

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.

Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.

Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.

Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.