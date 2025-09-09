Rus heyetinden Şam'da kritik temaslar: Şeybani: İsrail'in saldırıları tehdit oluşturuyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Topraklarımızda bulunacak herhangi bir yabancı varlığın amacı, Suriye halkının geleceğini inşa etmesine yardımcı olmak olmalıdır." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyetle başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından Rusya ile karşılıklı saygıya dayalı yeni ilişki yolu açtıklarını söyledi.

Şeybani, "İsrail saldırıları, bölgenin istikrarına doğrudan bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Eski rejimden, Suriye'nin uluslararası imajını zedeleyen ağır miraslar devraldıklarını vurgulayan Şeybani, Rusya ile ilişkilerinin köklü, dostluk ve işbirliği dönemlerinden geçtiğini belirtti.

Şeybani, "Topraklarımızda bulunacak herhangi bir yabancı varlığın amacı, Suriye halkının geleceğini inşa etmesine yardımcı olmak olmalıdır." diye konuştu.

Yeniden imar, enerji, tarım ve sağlık alanlarında Rusya ile adil ve şeffaf bir temelde işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Şeybani, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, istikrar sağladıkça herkes için işbirliği ufukları açılır, Suriye zayıfladıkça ise kaos ve terör ihtimalleri artar. Rusya'nın yeni Suriye sürecine açık desteği, ülkemiz ve tüm bölge için olumlu bir adım olacaktır. Şam dürüst ortaklar arıyor. Bu müzakerelerin başarısı için verilen yeni mesaj şudur, Suriye ve Rusya, egemenlik, adalet ve ortak çıkarlara dayalı ilişkiler kurma kapasitesine sahiptir."

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ise bugün ikili işbirliğinin bazı önemli yönlerini görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Novak, "Yeni tarihi aşamada iki halk arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayanacak ve bu ilişkinin iki halk ve iki ülkenin yararına büyümeye devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Görüşmede Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü vurguladıklarını kaydeden Novak, ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Moskova'da düzenlenecek Arap-Rus Zirvesi'ne katılmak üzere yapacağı ziyarete özel önem verdiklerini ifade etti.