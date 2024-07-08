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Dünya

Rus hükümeti artan yakıt fiyatlarının önüne geçmek istiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
Rus hükümeti artan yakıt fiyatlarının önüne geçmek istiyor
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin ve motorine yönelik talebin mevsimsel etkiler nedeniyle arttığına işaret edildi.

TALİMAT VERİLDİ

Yakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının altında kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Novak, ülkedeki yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Novak'ın bölgelere yakıtın demir yoluyla zamanında ulaştırılması ve petrol şirketlerine tank filosu sağlanması konularının çözülmesi talimatını da verdiği kaydedildi.

SALDIRILAR FİYATLARIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkede hükümet, zaman zaman yakıt ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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