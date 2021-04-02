Star.com.tr 02 Nisan 2021 Cuma 19:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:18

Rusya'da vatana ihanet iddisıyla hapse atılan muhalif lider Alexei Navanly'nin sağlık durumu Putin hükümetinin atadığı değil başka bir doktora gösterilmezse protesto edilecek.

Rusya'da Putin tarafından zehirlendikten sonra "vatana ihanet" iddiasıyla hapse atılan Navalny'nin destekçileri, kendi seçtikleri bir doktor tarafından muhalif liderin muayene edilmediği ve uygun ilaçlar verilmediği takdirde önümüzdeki hafta hapishanesinin önünde sürekli bir protesto düzenleyeceklerini söyledi.

Navalny'nin avukatı muhalif liderin sırt, bacak ağrılarından şikayet ettiğini ve cezaevi yetkililerinin onu uygun tıbbi bakımdan mahrum etmekle suçladı. Durumunun tatmin edici olduğunu ve gerekli tüm tıbbi tedavinin kendisine sunulduğunu söylüyorlar.

Rus hükümeti, Navalny gösterilerine hazırlanıyor

Rusya'nın, Kremlin karşıtı Aleksey Navalny yanlılarının düzenleyeceği gösteriler öncesinde güvenlik malzemeleri ve polis teçhizatı almak için ihale açtığı öğrenildi.

Yapılacak eylemin "son yılların en büyüğü" olmasını uman organizatörler, gösterinin tarihini belirlemek için 500 bin kişinin kayıt yaptırmasını bekliyor. Şu ana kadar kayıt yapanların sayısı 370 bin civarında. Hükümet yetkilileri ise toplanmalara ve protesto yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini söylüyor.

İzinsiz de olsa düzenlenmesi planlanan dev gösteri öncesinde kolluk kuvvetlerini güçlendirmek isteyen Moskova yönetimi, 2 binden fazla robokop takımı satın almak için ihale başlattı. Kalkan, kask ve dizlikten oluşan takımların maliyetinin 3,15 milyon dolar olduğu yazıldı.

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