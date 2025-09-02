İSTANBUL 31°C / 21°C
Dünya

Rus İHA'larına ağır darbe: Onlarcası imha edildi

Ukrayna, gece Rusya'nın farklı bölgelerinden gönderilen 150 insansız hava aracından (İHA) 120'sinin imha edildiğini bildirdi.

AA2 Eylül 2025 Salı 12:33
Rus İHA'larına ağır darbe: Onlarcası imha edildi
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın farklı bölgelerinden Ukrayna'ya 150 İHA'nın fırlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Hava savunma sistemleri, ülkenin kuzey, güney, doğu ve orta bölgelerinde 120 İHA'yı düşürdü ya da etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

İHA'lardan 30'unun Ukrayna genelinde 9 noktayı vurduğu aktarılan açıklamada, ordunun saldırıları engellemek için hava araçları, elektronik harp ve füze kullandığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'dan gönderilen 13 İHA'nın Rostov bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

