Rus ilerleyişinin durdurulması için patlatılmıştı: Savaş anıtı olarak kalacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 120. gününe girdi. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rusların ilerleyişinin durdurulması için patlatılan İrpin Köprüsü'nün savaş anıtı olarak kalmasına karar verildi.

Kiev bölgesinde yaşayan binlerce sivilin kucaklarında çocuklarıyla haftalar boyunca, Rus ordusunun Kiev'e girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından savaşın ilk günlerinde patlatılan köprüyü geçerek kaçmaya çalışmalarıyla dünya gündemine oturan köprü enkazının olduğu gibi bırakılmasına karar verildi.

Kiev bölgesinin İrpin, Buça ve Gostomel kentlerinden başkent Kiev'e tahliye edilenlere yönelik Rus güçlerince açılan ateş ve düzenlenen hava saldırılarına tanık olan köprü enkazı, bir anıt olarak kalması için yapısal olarak güçlendirilecek.

Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişini engellemek amacıyla patlatılan köprünün yerine Türk şirketi "Onur Grup" tarafından yeni köprü inşa ediliyor.

Onur Grup-Ukrayna'nın Kiev Şantiye Şefi Onur Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu köprünün Kiev merkezine 5,5 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Bu noktadan sonra Kiev merkezine kadar ne bir köprü ne de bir nehir geçidi bulunması nedeniyle başkentin korunması açısından köprünün bir "son kale" olduğunu anlatan Ceylan, Rus askerlerin bölgeden çekilmesinden sonra köprünün yanında geçici bir bağlantı yolunun açıldığını kaydetti.

Ceylan, "Köprünün ilk başta tamiratı mi yapılacak, yenisi mi inşa edilecek diye konuşulurken Ukraynalı yetkililer daha sonraki nesillerin burada yaşanan katliam ve acıyı görmesi amacıyla onun müze olarak kalmasını kabul ettiler." dedi.

Yapılacak yeni köprü için sahada şimdilik fore kazık uygulama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ceylan "İki adet 105 metre uzunluğunda, iki kenar ve üç orta ayaklı dört açıklıklı bir köprü olacak." bilgisini verdi.

Ceylan, köprünün büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar önemli bir işin bu kadar kısa bir sürede yapılmasının istenmesi Türk mühendislerin, Türk müteahhit firmalarının, Türk inşaat sektörünün dünyada ne kadar önemli bir yerde olduğunu herkese gösteriyor."

Bölgede bir anıt mezarlık da yapılacağını aktaran Ceylan, anıtın yapılması için başlatılan mimari çalışmalara Türk ve Ukraynalı uzmanların katıldığını söyledi.

Çalıştığı firmanın 2014'ten beri Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini, bu ülkede yüzlerce projeye imza attığını dile getiren Ceylan, savaş nedeniyle kendilerine sığınan ihtiyaç sahibi 2 bine yakın Ukraynalıya şantiyelerde ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

11:35 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO'nun bölgede yayılmacı politikalar izlediğini ve buna karşı her zaman tetikte olunması gerektiğini belirterek, "Ukrayna savaşına ABD ve NATO'nun kışkırtmaları neden oldu" dedi.

11:14 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, iki gün sürecek toplantılarda Batı Balkanlar, genişleme, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylık başvuruları ile Ukrayna-Rusya savaşının etkileri gibi birçok konuyu ele almak üzere toplandı.

11:03 Rusya ile savaşan Ukrayna'da halk Avrupa Birliği (AB) liderlerinden "aday ülke" statüsü vermelerini bekliyor.

11:02 Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rusların ilerleyişinin durdurulması için patlatılan İrpin Köprüsü'nün savaş anıtı olarak kalmasına karar verildi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

06:00 Ukrayna'daki savaşın nereye evrileceğini öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşın çok uzun sürebileceği uyarısını yaptı. Jens Stoltenberg, "Bu savaşın ne kadar süreceğine dair kanıya varma konusunda dikkatli olmalıyız. Bu savaş haftalar, aylar veya yıllar boyunca sürebilir. Savaş ne kadar sürerse sürsün uzun vadede hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna'ya ciddi manada destek vermek için hazırlıklı olmalıyız. Hepimiz savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

05:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltına alınan 103 sivil ülkeye geri döndü" dedi.

04:00 Rusya'da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ismi ile değiştirdi.

03:00 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in ev sahipliğinde yarın çevrim içi yapılacak BRICS Liderler Zirvesi öncesinde Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını, ülkelerin adını anmadan eleştirdi.

02:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ağırlıklı olarak Ukrayna ile bağlantılı konuları görüşmek üzere zirve toplantısı yapacak.