Rus istihbaratı: Afganistan’ın kuzey sınırında 5 bin terörist toplandı
Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Başkanı Alexandır Bortnikove, Afganistan'ın kuzey sınırı yakınlarında 5 bin DEAŞ militanının toplandığını açıkladı.
- İHA
Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) Başkanı Alexandır Bortnikove, Afganistan’ın kuzey kesiminde, eski Sovyetler Birliği sınırına Suriye’de DEAŞ saflarında savaşmış 5 bin teröristin yerleştiğini açıkladı. Bortnikove, terörist grupların özellikle Afganistan’ın kuzey kesimine yeniden konuşlanmasının endişe verici olduğunu belirtti. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’deki eski Sovyet istihbarat şeflerini uyaran Bortnikove, DEAŞ bağlantılı Horosan vilayetinin bölgede 5 bin terörist topladığını söyledi.
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