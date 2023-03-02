Rus istihbaratı duyurdu: Sabotajcılara karşı önlem alıyoruz

Rus istihbaratı FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarının saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede Klimovskiy kasabası sınırında olayın meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçler sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı milliyetçileri etkisiz hale getirmek için önlemler alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus yetkililer, bu sabah Rusya'nın sınırdaki bölgelerine Ukrayna topraklarından silahlı sabotaj gruplarının girdiğini ve saldırılarda bulunduğunu duyurmuştu.