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Dünya

Rus istihbaratı duyurdu: Sabotajcılara karşı önlem alıyoruz

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın Bryansk bölgesinde sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı sabotaj grubunu etkisiz hale getirmek için önlemler alındığını duyurdu.

AA2 Mart 2023 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Rus istihbaratı duyurdu: Sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
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Rus istihbaratı FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarının saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede Klimovskiy kasabası sınırında olayın meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçler sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı milliyetçileri etkisiz hale getirmek için önlemler alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus yetkililer, bu sabah Rusya'nın sınırdaki bölgelerine Ukrayna topraklarından silahlı sabotaj gruplarının girdiğini ve saldırılarda bulunduğunu duyurmuştu.

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