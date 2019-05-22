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Rus İstihbaratı: Teröristler silah taşımak için drone kullanabilir

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), teröristlerin ürettikleri kimyasal silahları drone´lar aracılığıyla taşıyarak saldırılarına devam etmek için yeni yöntemler buldukları uyarısında bulundu.

  • DHA
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Russia Today´in haberine göre FSB Şefi Alexander Bortnikov, istihbarat servislerinin teröristlerin saldırılarını gerçekleştirmek için yeni yol ve yöntemler bulmaya çalıştıklarını ortaya çıkardıklarını söyledi.
 
Tacikistan´ın başkenti Duşanbe´deki Güvenlik Servisi konferansında konuşan Bortnikov, teröristlerin kimyasal zehir ve silah üretmek için yeterli teknoloji ve altyapıya sahip olduklarını belirterek, bunları insansız hava araçlarıyla taşıyabilecekleri uyarısında bulundu.
 
FSB Şefi, ayrıca uluslararası terör organizasyonlarının liderlerinin, militanların savaş bölgelerinden dönen eşlerini ve çocuklarını da kulladıklarına dikkat çekti.
 
Habere göre Rus yetkililer, uluslararası terör organizasyonlarının kritik altyapı tesislerini ve hükümetlerin işlerini büyük zarara uğratabilecek şekilde daha gelişmiş siber birimleri üzerinde çalıştıkları belirtiyor.
 
Siber suç işleyenler daha çok email servislerini terör tehditleriyle ilgili sahte bilgi yaymak amacıyla kullanıyor.

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