Rus jeti, ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı

28 Temmuz 2020 Salı 08:06 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 08:06

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’ya ait hava savunma birliklerinin, Karadeniz’in tarafsız hava sahasında, Rusya sınırlarına doğru yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hedefe önleme yapmak üzere Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait nöbetçi Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefine güvenli bir mesafeye yaklaştı ve onu Amerikan P-8A Poseidon keşif uçağı olarak tanımladı."

Açıklamada ayrıca ABD Donanmasına ait keşif uçağının Rusya sınır bölgesinden dönüş yaptıktan sonra Rus uçağının da üssüne geri döndüğü ifade edildi.

Rus Su-27 uçağının tüm uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştiğini belirten bakanlık, Rusya sınırının ihlaline izin verilmediğini vurguladı.