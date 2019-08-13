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Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa, Baltık Denizi üzerinde yaklaşan NATO savaş uçağı, 2 Rus jeti tarafından uzaklaştırıldı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu´yu taşıyan, Kaliningrad-Moskova seferini yapan uçağa, Baltık Denizi'nde, uluslararası suların üzerinde F-18 NATO jeti yaklaştı. Rus medyası, Bakan Shoigu´nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 Rus jetinin, NATO jetine karşılık vererek uzaklaşmasını sağladığını duyurdu.

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