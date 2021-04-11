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Dünya

Rusya'yı alarma geçiren uçuş! Casus uçak böyle engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi. ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının yönünü değiştirmesinin ardından MiG-31 mürettebatının sorunsuz bir şekilde üsse döndüğü ifade edildi.

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11 Nisan 2021 Pazar 09:29 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 09:38
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Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasında "Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için Doğu Askeri Bölgesi'ndeki nöbetçi hava savunma birliklerinden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı" denildi.

Rus jetleri havalandı! Casus uçak böyle engellendi

Sputnik'in haberine göre, ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının yönünü değiştirmesinin ardından MiG-31 mürettebatının sorunsuz bir şekilde üsse döndüğü ifade edildi.

Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31'in RC-135'e önleme yaptığı uçuşun bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı.

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