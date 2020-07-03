Star.com.tr 03 Temmuz 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:04

Rus Havacılık Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin'in açıklamasına göre, S-500 füze savunma sistemi uzayda düşük yörüngede bulunan süpersonik silahları yok edebilecek.



"UZAYDAKİ HEDEFLERİ S-500'LE VURACAĞIZ"

S-500'ün ilk yeni nesil uzay savunma sistemi olarak kabul edilebileceğini belirten Surovikin, “S-500 hava savunma sistemine özgü özellikler sadece aerodinamik ve balistik hedefleri değil, silahlar da dahil olmak üzere tüm varyantların süpersonik silahlarını yok etmesine yardımcı olabilir. Surovikin, S-500 sisteminin şu anda dünyada bir benzerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

2021'DE RUS ORDUSUNUN ENVANTERİNE GİRECEK

2019 yılında test edilmeye başlanan S-500'ün 2021'de Rus silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.

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