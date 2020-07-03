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Dünya

Rus komutan: S-500'le uzaydaki hedefleri imha edebileceğiz

Rus Havacılık Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin, S-500'ün uzayda düşük yörüngede bulunan hedefleri vurabilme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Star.com.tr03 Temmuz 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:04
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Rus Havacılık Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin'in açıklamasına göre, S-500 füze savunma sistemi uzayda düşük yörüngede bulunan süpersonik silahları yok edebilecek.

"UZAYDAKİ HEDEFLERİ S-500'LE VURACAĞIZ"

S-500'ün ilk yeni nesil uzay savunma sistemi olarak kabul edilebileceğini belirten Surovikin, “S-500 hava savunma sistemine özgü özellikler sadece aerodinamik ve balistik hedefleri değil, silahlar da dahil olmak üzere tüm varyantların süpersonik silahlarını yok etmesine yardımcı olabilir. Surovikin, S-500 sisteminin şu anda dünyada bir benzerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

2021'DE RUS ORDUSUNUN ENVANTERİNE GİRECEK

2019 yılında test edilmeye başlanan S-500'ün 2021'de Rus silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.

Star.com.tr

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