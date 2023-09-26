Rus kozmonottan Türkiye açıklaması: Türk bayrağı uzayda olacak

Uzay boşluğundan aralarında Türkiye'nin de olduğu bölgelerin fotoğraf ve videolarını çeken Rus kozmonot Oleg Artemyev, uzay görevine gidecek Türk astronotlara görsellerin çekimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

RUS KOZMONOTTAN İLGİNÇ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci insan olan Artemyev, Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü Bursa'da düzenlenen "Planetary Congress"e (Gezegen Kongresi) katıldı.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğindeki kongrede AA muhabirine açıklama yapan Artemyev, uzay boşluğundayken kendisini sevgi dolu hissettiğini, gördüğü manzaralara aşık olduğunu söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) izleme sırasında çektiği video ve fotoğraflarla bilinen Artemyev, Türkiye'nin Dünya dışından çok güzel göründüğünü belirterek, "Türkiye'yi her gördüğümde elim fotoğraf makinesine uzanıyor ve fotoğraf çekmek istiyorum. Türkiye'nin görünüşü diğer ülkelerden çok farklı. Türkiye'nin görünüşü Karadeniz, Akdeniz taraflarından çizgileri çok net ve güzel gözüküyor." ifadesini kullandı.

Oleg Artemyev, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine hazırlandığını hatırlattı.

Uzaya çıkacak Türk astronotlara önerilerde bulunan Artemyev, şöyle konuştu:

"Ben yapmadım ve pişmanım. Uzaya gittikleri zaman Türkiye'nin üzerinden geçerken Türk bayrağını alıp, Türkiye'nin yanında dünya da görünürken fotoğraf çekmesi gerekiyor. Bence uzaya gittiği zaman yanında birkaç tane Türkiye Cumhuriyeti bayrağından götürmesi gerekiyor. Bir büyük ve biraz küçük boyutlarında ve oraya götürdüğü zaman kendi kalacağı yerde onu asması gerekiyor. İçinde çok sıcak duygular olacak. Konuştuğu zaman arkasında Türkiye bayrağı olacak ve Türk bayrağı uzayda olacak.

Türkiye'nin ilk uçuşu kısa olacağı için bence şöyle yapması gerekiyor. Tam istasyonun Türkiye üzerinden uçtuğu zaman sayması, bir video kayıt alması ve anlatması gerekiyor. Videoda Türkiye'nin üzerinden uçmak nasıl bir duygu? Ne hissediyor? Türkiye'nin onun gözünden nasıl göründüğünü anlatması gerekiyor."

Arkadaşlarının fotoğraf isteği üzerine kendisinin uzaya götürdüğü Türk bayrağının küçük boyutlu olduğunu aktaran Artemyev, Türk astronotlara daha büyük bayrak götürmelerini de tavsiye etti.