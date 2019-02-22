Rusya Devlet Başkanı Putin ABD'ye 'Küba Füze Krizi'ni hatırlatarak tehdit etti: Yeni bir krize hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin gemilere ve denizaltılara hipersonik nükleer füze yerleştirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni bir Küba Füze Krizine hazırız." dedi.

ABD'nin orta menzilli nükleer silahlar kullanarak Rusya'yı tehdit etmesine karşı misliyle cevap vereceklerini belirten Rus lider Putin, "Sonuç olarak denizaltıları ve gemileri konuşuyoruz. Nükleer füzelerimizi bu gemilere yerleştirip bağımsız sulara bu gemilerimizi gönderebiliriz. Sürekli hareket halinde olacak bu gemileri bulmak zorunda kalacaklar." dedi.

Rusya'nın çevre ülkelerine ve özellikle Avrupa'ya konuşlanan ABD füzelerine karşılık Putin, ABD'ye aynı şekilde karşılık verileceğinin de altını çizerek, "Biz de kendi füzelerimizi onlara yaklaştıracağız." ifadelerine yer verdi.

PUTİN: BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI

Başkan Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından, "Moskova'yı 10-12 dakika içerisinde vurabiliriz." tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hareket etmekten başka çaremiz kalmadı." dedi.

1962 yılında Moskova'nın Küba'ya balistik füze gönderdiğini ve yaşanan Küba Füze Krizini hatırlatan Başkan Putin, "Küba Füze Krizi bizim istediğimiz bir şey değil. Ancak biri çıkıp bunun yaşanmasını istiyorsa, "tamam, buyrun" deriz. Füzelerimizin uçuş hızını hesaplamaları gerekecek." sözleriyle ABD'yi açık bir şekilde tehdit etti.

KÜBA FÜZE KRİZİ