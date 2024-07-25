Rus Mi-28 düştü: Mürettebattan kurtulan olmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaluga bölgesinde Mi-28 model askeri helikopterin planlı uçuş sırasında düştüğü belirtildi.

Düşen helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, "Helikopter ıssız bir bölgeye düştü. Olayın meydana geldiği yerde herhangi bir hasar yok." ifadeleri kullanıldı.

İlk bilgilere göre, helikopterin teknik arıza nedeniyle kazaya uğradığı aktarılan açıklamada, olay yerinde Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığından bir komisyonun inceleme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaluga Bölgesi Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mi-28 model askeri helikopterin Kaluga'daki Jizdrinskiy bölgesine düştüğünü belirterek, olay yerinde yetkililerin çalıştığını aktardı.