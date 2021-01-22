Rus milyarderden oğluna hiç unutamayacağı bir hayat dersi

22 Ocak 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 10:05

17 milyarlık dolarlık serveti bulunan Rus oligark, oğluna verdiği hayat dersiyle gündeme oturdu.

Aleksey Mordaşov'un oğlu Nikita, Moskova Yüksek Ekonomi Üniversitesi'nin birinci sınıfından atıldı.

10 üzerinden 2,6 ortalama tutturması nedeniyle okuldan atılan Nikita, babasından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

ASKERE YOLLADI, HİSSELERİNİ ELİNDEN ALDI

Milyarder baba, 19 yaşındaki oğlunu askere yolladı.

Bununla da yetinmedi, altın üreticisi ve tur operatörü şirketlerindeki yüzde 50 hissesini de büyük oğlu Krill'e devretmesini istedi.

Büyük oğlu Krill, böylece babasının en önemli varisi haline geldi.

RUSYA'NIN EN ZENGİN DÖRDÜNCÜ KİŞİSİ

Mordaşov daha önce yaptığı açıklamada, çocuklarının önce hayat tecrübesi kazanmaları gerektiğini söylemiş, kendi şirketlerinde yönetici pozisyonuna yükselebileceklerini dile getirmişti.

TRT Haberin derlediği habere göre, Aleksey Mordaşov, Forbes dergisine göre Rusya'nın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.