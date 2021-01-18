Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında yeni gelişme!

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:47

Rusya’da zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya’dan başkent Moskova’ya iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındı. Rus mahkemesi, Navalni’nin 30 gün gözaltına kalacağını duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalny, yolculuğu sırasında fenalaşmıştı. Uçak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalny daha sonra zehirlendiği iddialarıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’ne özel uçakla nakledilmişti. Navalny, 23 Eylül 2020’de Berlin’deki hastaneden taburcu olmuştu.