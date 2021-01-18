İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5034
  • EURO
    9,0577
  • ALTIN
    442.636
  • BIST100
    1557.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında yeni gelişme!
Dünya

Rus muhalif lider Aleksey Navalni hakkında yeni gelişme!

Rusya'da zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya'dan başkent Moskova'ya iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındı. Rus mahkemesi, Navalni'nin 30 gün gözaltına kalacağını duyurdu.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:47
ABONE OL

Rusya’da zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya’dan başkent Moskova’ya iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alındı. Rus mahkemesi, Navalni’nin 30 gün gözaltına kalacağını duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalny, yolculuğu sırasında fenalaşmıştı. Uçak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalny daha sonra zehirlendiği iddialarıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’ne özel uçakla nakledilmişti. Navalny, 23 Eylül 2020’de Berlin’deki hastaneden taburcu olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.