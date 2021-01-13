Rus muhalif Navalnıy Rusya'ya dönüyor

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:20

Navalnıy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce zehirlendiği gerekçesiyle Almanya'ya tedavi için özel ambulans uçakla nakledildiğini hatırlattı.

Her zaman ülkesine dönmek istediğini vurgulayan Navalnıy, "17 Ocak'ta evime döneceğim." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Eylül 2020'de Navalnıy'ın Rusya'ya dönmekte "özgür" olduğunu söylemişti.

- "NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ" İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül 2020'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

- NAVALNIY KİMDİR?

Rus muhalif aktivist Navalnıy, ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

"Aleksey Navalnıy" ve "Navalnıy Live" Youtube kanalını yöneten Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfını 2011’de kuran Navalnıy, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda, öğrencileri hastalandırdığını iddia etmişti.

Navalnıy, Prigojin'in kendisine, vakfa ve vakfın avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 240 bin dolar) dava açması nedeniyle vakfını kapatma kararı aldığını bildirmişti.

Moskova belediye başkanlığı seçimlerinde, 2013'te Halkın Özgürlüğü Partisi (PARNAS) tarafından desteklenen Navalnıy, mevcut Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'e karşı seçimleri kaybetmişti.

Navalnıy'ın Rusya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı, sabıka kaydı gerekçesiyle Rusya Merkez Seçim Komisyonunca kaydedilmemişti.

Navalnıy, 2012'de Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak kabul edilmişti.