Rus muhalif Navalnıy'a para cezasına

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:58

Mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a "2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko'ya iftira ettiği" gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Moskova'da Babuşkinskiy Mahkemesinde yapılan duruşmada, Artamenko'nun Rus muhalif Aleksey Navalnıy aleyhinde açtığı dava görüldü.

Duruşma sonucunda Mahkeme Başkanı Vera Akimova, Navalnıy'a Artemenko'ya iftira ettiği gerekçesiyle 850 bin ruble (yaklaşık 80 bin Türk lirası) ceza verilmesine hükmetti.

Ağırlaştırıcı koşullar bulunmadığını belirten Akimova, Navalnıy'ın küçük bir çocuğunun olmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.

Navalnıy, 2 Haziran 2020'de Youtube üzerinden anayasa değişikliklerini konu alan ve 2. Dünya Savaşı gazisi 95 yaşındaki Artemenko'nun da görüntülerinin bulunduğu videonun yorum kısmında, Artemenko'ya yönelik yorumlar yazmıştı.