'Rus muhalif Navalny otelde içtiği sudan zehirlendi' iddiası

IHA 17 Eylül 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 12:23

Alexey Nawalny’nin sosyal medya hesabında bugün yayınlanan videoya göre, Omsk kentinde kaldığı otel odasında zehirli bir su şişesinin olduğu kendisinin bu sudan zehirlendiği iddia edildi.

Navalny’nin ekip arkadaşları yaptıkları açıklamada “Olay günü ekibimizin bir kısmı Navalny ile birlikte Moskova’ya uçtu, bir kısmımız Tomsk’ta kaldık. Uçuş sırasında Alexey bilincini kaybetti ve boğulmaya başladı. Tomsk’ta kalan çalışanlar hemen bilgilendirildi. Bir avukatla temasa geçtiler ve Navalny’nin çıktığı otel odasına gittiler. Orada buldukları su şişeleri dahil her şeyi kaydederek, etiketleyerek ve paketleyerek ileride lazım olabilir diye kontrol altına aldık. Elimizde bulunan su şişesinde sinir gazına rastlandığını belirledik" denildi.

Rus muhalif lider Alexey Navalny 20 Ağustos’ta Sibirya’nın Omsk kentinden Moskova’ya uçuşu esnasında uçakta fenalaşmış, daha sonra tedavi için Berlin’e götürülmüştü. Berlin Charité hastanesinde yapılan araştırmalar ve Bundeswehr laboratuarında yaptırılan bir analizde, Novitschok grubuna ait sinir gazıyla zehirlendiği belirlenmişti. Rusya’nın zehirlenme iddialarının asılsız olduğunu açıklaması üzerine Navalny’den alınan örnekler Fransa ve İsveç’teki bağımsız laboratuvarlarda toksikolojik testler yapılmış ve Navalny’nin zehirlendiğinin bu laboratuvarlar tarafından da teyit edilmişti.